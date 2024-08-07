В подполье рассказали об ударе по станции, где проходили обучение более 1000 боевиков ВСУ

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что военные ВС РФ нанесли удар в Киевской области в районе арсенала и базы боевиков ВСУ, где могли проходить обучение более 1000 военных. Об этом пишет РИА Новости.
«В 04:40 был третий прилет. По сообщениям наших товарищей, опять в стороне военной базы и арсенала. Взрыв был мощный, зарево увидели в другом конце города. Детонация продолжалась около получаса», — рассказал он.
По его словам, на военной базе заканчивали комплектовать и тренировать большое военное подразделение. Судя по косвенным данным — более тысячи военных. Подпольщик рассказал, что первые взрывы прозвучали в 02:20 в стороне железнодорожной станции «Росток», где находятся товары военного назначения, которые часто взрываются.
Второй удар был нанесен в направлении урочища «Толстый лес», где находятся склады и арсеналы времен СССР, которые недавно начали «приводить в порядок» и использовать под военные нужды.
Ранее подполье сообщало, что российские военные ударили по аэродрому, который ВСУ восстанавливают для F-16. По словам Лебедева, в первый раз удар произошел в 03:30 утра. Он добавил, что военный аэродром уже не раз подвергался атаке. Однако бандеровцы постоянно пытаются его восстановить, чтобы разместить там истребители F-16.
До этого стало известно, что боевики ВСУ разработали новую тактику нападения на мирных жителей в России. Заключается она в том, что оператор дрона запускает первый БПЛА, бьёт по квартире в многоэтажном доме, потом поднимает в небо второй и направляет туда же — чтобы беспилотник залетел в здание через щель и убил мирных жителей.
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Дарья Осипова