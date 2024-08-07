В подполье рассказали об ударе по станции, где проходили обучение более 1000 боевиков ВСУ

Второй день украинская группировка продолжает атаковать границу Курской области. ВСУ применяют не только вооружение, но и запускают фейки, чтобы посеять панику среди мирного населения. О том, что на самом деле происходит на российско-украинской границе, есть ли риск ее прорыва и что из новостей оказалось фейком – в материале «Радио 1».