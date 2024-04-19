ВС РФ будут дробить оборону ВСУ сразу в нескольких местах — SZ

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Вооруженные силы России будут дробить оборону ВСУ сразу в нескольких местах, пишет чешское издание Seznam zprávy.
Так, обозреватель Лукаш Марек, ссылаясь на экспертов, предположил как пройдет новое наступление российской армии. По его словам, оно может особо ничем не отличаться от нынешних боев, когда украинскую оборону «дробят» одновременно во многих местах.
Единственное отличие — упорство российских военных, с которым они будут действовать, добавил он.
Ранее политолог из Украины Вадим Карасев заявил, что российские бойцы готовятся к наступлению. Якобы именно для этих целей был уничтожен ЗРК Patriot.
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Единственное отличие — упорство российских военных, с которым они будут действовать, добавил он.
Ранее политолог из Украины Вадим Карасев заявил, что российские бойцы готовятся к наступлению. Якобы именно для этих целей был уничтожен ЗРК Patriot.
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Алёна Самарева