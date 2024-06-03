ВС РФ будут сбивать нидерландские F-16 в случае атак на территории России

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Россия имеет право сбивать нидерландские истребители F-16, если попытаются атаковать российские территории. Такое заявление сделал первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
В понедельник, 3 июня, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что королевство даст Киеву официальное разрешение использовать свои истребители F-16 для нанесения ударов «по военным целям» на территории России.
По словам Джабарова, российские истребители сильнее F-16.
Джабаров также добавил, что Россия имеет все возможности для защиты от F-16.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители-бомбардировщики F-16. Вашингтон подтвердил, что Киев получит боевые самолёты от третьих стран сразу, как только будет полностью завершена подготовка украинских лётчиков.
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По словам Джабарова, российские истребители сильнее F-16.
«Я думаю, что они же не могут взлетать в Нидерландах, лететь (до России – ред.). Они будут базироваться на Украине либо в близлежащих странах: Румыния и Польша. Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать», — цитирует РИА Новости сенатора.
Джабаров также добавил, что Россия имеет все возможности для защиты от F-16.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители-бомбардировщики F-16. Вашингтон подтвердил, что Киев получит боевые самолёты от третьих стран сразу, как только будет полностью завершена подготовка украинских лётчиков.
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Элина Позднякова