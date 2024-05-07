В России оценили американские истребители F-16, обещанные Украине

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Российские самолёты фронтовой авиации значительно превосходят американские истребители F-16 Fighting Falcon, которые будут поставлены Украине. Об этом депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что американский самолёт является неплохой техникой, которую США испытали во многих современных военных конфликтах, поэтому недооценивать его возможности «было бы преступным». Однако российские фронтовые самолёты имеют более высокие боевые возможности.
Также Ивлев отметил профессионализм российских лётчиков, которые регулярно показывают своё мастерство на Украине.
Депутат предположил, что украинские войска не станут использовать F-16 над линией боевого соприкосновения из-за превосходства российской авиации.
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Также Ивлев отметил профессионализм российских лётчиков, которые регулярно показывают своё мастерство на Украине.
Депутат предположил, что украинские войска не станут использовать F-16 над линией боевого соприкосновения из-за превосходства российской авиации.
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Анастасия Чинкова