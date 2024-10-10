ВС РФ часто наносят удары по Украине по наводке подполья

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Активисты подполья «Дозор» передают российской стороне данные о дислокации и передвижении иностранных наемников на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей подполья «Дозор».
«С момента образования и по сегодняшний день дозорцы передают информацию о всех выявленных фактах перемещения вооружения и военной техники, в том числе следующих в места назначения с элементами маскировки (в грузовых гражданских фурах и т. п.)», — говорится в сообщении.
Кроме того, подполье передает ВС РФ данные о местах скопления, расквартировании и перемещении иностранных наемников на Украине.
Представитель подполья также уточнил, что ранее Минобороны РФ уже неоднократно наносило удары по данным организации, что показывает свою высокую эффективность. Не остается незамеченной и доставка западного вооружения морским и речным транспортом. Собеседник напомнил про удары по портам в Одессе.
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