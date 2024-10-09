Марочко: ВС РФ уничтожили цех сборки БПЛА и склад оружия в Купянске

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Российские войска поразили цех В Купянске, в котором производилась сборка беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Кроме того, были уничтожены три переправы через реку Оскол, протекающую в самом городе и его окрестностях.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Он также добавил, что российскими военными было нанесено огневое поражение складу ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, в населённом пункте Купянск-Узловой был нанесён удар по месту стоянки бронетехники ВСУ и складу горюче-смазочных материалов.
По словам Марочко, части Вооружённых сил РФ ежедневно предпринимают атаки на позиции противника на этом направлении. Также заметно возросло количество артиллерийских налётов и ракетных ударов, из-за чего всё чаще наносятся поражения объектам критической инфраструктуры ВСУ, заключил эксперт.
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Александр Бойцов