Штурмовик рассказал, как ВСУ убивают желающих сдаться в российский плен

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Украинские боевики убивают более 80% своего личного состава, который пытается сдаться в плен. Об этом заявил ТАСС военнослужащий одного из штурмовых подразделений 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман.
По словам российского бойца, из 100% желающих сдаться, доводится в тыл 5-10% солдат украинской армии. Штурман отметил, что как только при помощи дрона ВСУ фиксируют попытку своих военнослужащих сдаться в плен, то по ним открывают прицельный огонь и массово атакуют.
Ранее пленный солдат Александр Лавренчук сообщил, что украинский FPV-дрон атаковал своих же военных во время сдачи их в плен. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее пленный солдат Александр Лавренчук сообщил, что украинский FPV-дрон атаковал своих же военных во время сдачи их в плен. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова