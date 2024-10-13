ВС РФ эвакуировали трофейную бронемашину Kirpi из района Курской области

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Российские военные из группировки войск «Днепр» эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi с поля боя в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что очередной трофейный бронеавтомобиль турецкого производства был доставлен силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ в расположение гвардейского десантно-штормового полка. Его привезли из приграничного района Курской области.
Эвакуация боевой машины осуществлялась в два шага. Сначала военные провели инженерную разведку района, чтобы обеспечить безопасность для перемещения личного состава и техники. Затем на бронемашине под непрекращающимся обстрелом со сторону ВСУ заменили колёса, после чего доставили её в ремонтное подразделение.
В Минобороны подчеркнули, что машина находится в хорошем состоянии – у неё практически полный боекомплект и отсутствуют критические повреждения корпуса и электроники.
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Эвакуация боевой машины осуществлялась в два шага. Сначала военные провели инженерную разведку района, чтобы обеспечить безопасность для перемещения личного состава и техники. Затем на бронемашине под непрекращающимся обстрелом со сторону ВСУ заменили колёса, после чего доставили её в ремонтное подразделение.
В Минобороны подчеркнули, что машина находится в хорошем состоянии – у неё практически полный боекомплект и отсутствуют критические повреждения корпуса и электроники.
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Анастасия Чинкова