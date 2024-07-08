Трофейная выставка техники НАТО «едет» в Челябинск

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В Свердловской области началась погрузка трофейной техники НАТО до Челябинска.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации, эти танки будут доставлены на восемь тралов к арене «Трактор» в Челябинске.
Спецколонна с техникой прибыла 6 июля, а уже в воскресенье начался монтаж экспозиции. Танки и другие образцы военной техники будут установлены на специально подготовленные постаменты для равномерного распределения нагрузки.
В основной части выставки продемонстрируют захваченные в ходе СВО танк Abrams, БТР М113, «Козак», Kirpi, БМП Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие. Ряд площадок будет посвящен трофейным разведывательным и ударным дронам, стрелковому вооружению и символике подразделений. Для посетителей будут проводиться экскурсии.
Выставка трофейной техники в Челябинске пройдет при поддержке губернатора Алексея Текслера и будет открыта для посетителей с 8 по 20 июля.
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«В пятницу, 5 июля, трофейную технику загрузят на восемь тралов. Организованной автоколонной она прибудет к арене «Трактор» в Челябинске», — отметили в ведомстве.
Спецколонна с техникой прибыла 6 июля, а уже в воскресенье начался монтаж экспозиции. Танки и другие образцы военной техники будут установлены на специально подготовленные постаменты для равномерного распределения нагрузки.
В основной части выставки продемонстрируют захваченные в ходе СВО танк Abrams, БТР М113, «Козак», Kirpi, БМП Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие. Ряд площадок будет посвящен трофейным разведывательным и ударным дронам, стрелковому вооружению и символике подразделений. Для посетителей будут проводиться экскурсии.
Выставка трофейной техники в Челябинске пройдет при поддержке губернатора Алексея Текслера и будет открыта для посетителей с 8 по 20 июля.
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Мира Полтева