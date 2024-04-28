Трофейные танки Leopard привезли на выставку в Москве

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Немецкие танки Leopard 2A6 и Т-72, захваченные в ходе специальной военной операции (СВО), привезли в Москву, передает информационное агентство ТАСС.
Танки будут представлены на выставке, которая пройдет на Поклонной горе. Также будет выставлена американская гаубица M777.
Отметим, что на некоторой военной технике присутствуют опознавательные знаки националистических организаций. Так, например, южноафриканский бронеавтомобиль Mamba Mk 2, как утверждается, имеет опознавательные знаки формирования «Кракен».
Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что танк Leopard может быть использован российскими военными инженерами для изучения его оптических свойств. По его словам, трофейная техника постоянно исследуется. Когда с ними уже нельзя работать, их отправляют на полигоны для обучения, добавил эксперт.
Ранее сообщалось , что Испания направила Украине ракеты Patriot и танки Leopard.
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Отметим, что на некоторой военной технике присутствуют опознавательные знаки националистических организаций. Так, например, южноафриканский бронеавтомобиль Mamba Mk 2, как утверждается, имеет опознавательные знаки формирования «Кракен».
Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что танк Leopard может быть использован российскими военными инженерами для изучения его оптических свойств. По его словам, трофейная техника постоянно исследуется. Когда с ними уже нельзя работать, их отправляют на полигоны для обучения, добавил эксперт.
Ранее сообщалось , что Испания направила Украине ракеты Patriot и танки Leopard.
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Александр Климов