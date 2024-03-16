ВС РФ ликвидировали порядка сотни иностранных наёмников в Одессе

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
При ракетном ударе по санаторию «Мрия» в Одессе было ликвидировано 100 иностранных наёмников. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что российские войска нанесли удар накануне, 15 марта. В результате было уничтожено 100 иностранных наёмников, которые воюют на сторонек ВСУ. Ещё более 100 получили ранения.
Ранее Минобороны России сообщало, что за всё время проведения спецоперации на Украине было уничтожено 5 962 иностранных наёмника. Большая часть из них – граждане Польши.
Кроме того, сообщалось, что Следственный комитет России объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, участвующих в конфликте на стороне украинской армии.
Читайте также:
В попытке прорыва диверсантов в Россию участвовали иностранные наёмники
ГУР Украины: В рядах ВСУ воюют наёмники из 50 стран мира
Раскрыто число уничтоженных иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ
Ранее Минобороны России сообщало, что за всё время проведения спецоперации на Украине было уничтожено 5 962 иностранных наёмника. Большая часть из них – граждане Польши.
Читайте также:
В попытке прорыва диверсантов в Россию участвовали иностранные наёмники
ГУР Украины: В рядах ВСУ воюют наёмники из 50 стран мира
Раскрыто число уничтоженных иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ
Анастасия Чинкова