В попытке прорыва диверсантов в Россию участвовали иностранные наёмники

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Среди диверсантов, которые днём ранее пытались прорваться в Россию из Украины, были иностранные наёмники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что в районе 16:30 мск украинская диверсионная группа боевиков из сил специальных операций и иностранных наёмников на двух вертолётах Ми-8 высадила десант до 30 человек на украинской территории в километре от госграницы с Россией.
После этого диверсанты пошли в сторону села Козинка Белгородской области и зашли в несколько домов. Затем они двинулись дальше, где были замечены российскими военными и сотрудниками пограничных органов ФСБ.
По украинским диверсантам были нанесены удары артиллерией, авиацией и управляемыми авиабомбами. Потери ВСУ составили 50 человек.
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После этого диверсанты пошли в сторону села Козинка Белгородской области и зашли в несколько домов. Затем они двинулись дальше, где были замечены российскими военными и сотрудниками пограничных органов ФСБ.
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Анастасия Чинкова