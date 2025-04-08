ВС РФ начали штурмовать последние позиции ВСУ в Курской области

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Группировка российских войск «Север» 8 апреля приступила к штурму села Горналь и хутора Олешня в Курской области. Это последние населенные пункты, которые условно остаются под контролем ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер».
«Прямо сейчас наши бесстрашные военнослужащие выбивают противника из последних двух небольших населенных пунктов, находящихся формально под контролем врага в Суджанском приграничье», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские бойцы уничтожают десантно-штурмовые подразделения противника, очищая российские земли от оккупантов.
Также «Северный ветер» сообщил, что ВС РФ освободили село Гуево. Операция по освобождению данного населенного пункта продолжалась 10 дней. За это время бойцы группировки «Север» не только перемололи элитные подразделения ВСУ, но и смогли эвакуировать мирных жителей, которых украинские боевики использовали в качестве живого щита.
Информацию об освобождении Гуева в Минобороны РФ пока не подтверждали.
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Элина Позднякова