ВСУ перебрасывают к Олешне Курской области новые подразделения

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Вооруженные силы Украины усиливают свои позиции, перебрасывая новые подразделения в направлении хутора Олешня, расположенного в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По информации собеседника агентства, также наблюдается перемещение украинских войск на участок государственной границы в районе населенного пункта Беловоды в Сумской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Житель Узбекистана получил 7 лет колонии за вербовку сограждан для участия в СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Житель Узбекистана получил 7 лет колонии за вербовку сограждан для участия в СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова