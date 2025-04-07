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Вооружённые силы Украины (ВСУ) разместили колумбийских наёмников в районе урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей. Об этом сообщил источник в российской группировке войск «Север» в беседе с РИА Новости.
«Заводят колумбийцев в район урочища Глубокое», — рассказал собеседник агентства, ссылаясь на данные разведки.Ранее командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил украинским СМИ присутствие колумбийцев в составе штурмовых подразделений, дислоцированных в Курской области. По его словам, в апреле ожидается прибытие ещё 200 наёмников.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявил РИА Новости, что официальных данных о числе граждан страны на стороне Украины нет, но известно о 70–80 погибших. В конце марта родственники колумбийских наёмников провели акцию протеста у МИД в Боготе, требуя информации о судьбе близких.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ взломали оборонные порядки украинских войск по линии населённых пунктов Шевченко — Вольное поле, что позволило выйти к Шевченко. Село расположено на границе ДНР и Запорожской области.
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