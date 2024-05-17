ВС РФ нанесли двойной удар «Искандером» по складу ВСУ в Одессе

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В Одессе Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли двойной удар ракетами «Искандер» по складу вооружений ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военная хроника».
«Взрыв был не менее мощным, чем недавний удар по ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ОТРК «Искандер» нанес удар по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне спецоперации. По данным Минобороны РФ, расчет комплекса успешно поразил цель.
Также ранее сообщалось о ликвидации 40 боевиков ВСУ и склада безэкипажных катеров в Николаеве в результате удара ОТРК «Искандер».
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Артем Кузьмин