Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил командный пункт ВСУ под Харьковом — видео

Видео: Минобороны РФ
Расчет ОТРК «Искандер» одним ударом ликвидировал командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ в Харьковской области. Кадры публикует Минобороны РФ.
«Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, склад с боекомплектом и около 50 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что всё произошло в Харьковской области.
Ранее Telegram-канал «Изнанка» сообщал, что ВС РФ ударили из ОТРК «Искандер» по штабу ВСУ в Харьковской области в районе села Старая Водолага. Сообщалось, что при ударе ликвидировано до 35 человек личного состава ВСУ, включая командование бригады, и около 20 человек личного состава, находившегося рядом в лесу. Также уничтожен склад с боеприпасами.
По предварительным данным, именно отсюда украинские войска пытались сбивать российские самолёты. Именно здесь планировали удар по Ил-76, который перевозил украинских военнопленных, предназначенных для обмена. Тогда погибло 74 человека.
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Элина Позднякова