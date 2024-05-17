Российская армия ударила «Искандером» по скоплению западной техники ВСУ

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Российские войска нанесли удар «Искандером» по скоплению иностранной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад» нанес удары по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации», — говорится в заявлении МО РФ.
По словам начальника расчета «Искандер» с позывным Медведь, за время СВО комплекс зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.
«Искандер» - это российские оперативно-тактические ракетные комплексы, в семейство которых входят несколько модификаций: «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главным назначением комплекса является уничтожение систем противовоздушной обороны противника, а также важнейших объектов, покрываемых военным соперником на дальностях до 500 км.
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