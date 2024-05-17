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Российская армия ударила «Искандером» по скоплению западной техники ВСУ

Минобороны: ОТРК «Искандер» нанес удар по скоплению иностранной техники ВСУ
17 мая 2024, 08:13
Фото: istock/PavelRodimov

Фото: istock/PavelRodimov

Российские войска нанесли удар «Искандером» по скоплению иностранной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад» нанес удары по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации», — говорится в заявлении МО РФ.

По словам начальника расчета «Искандер» с позывным Медведь, за время СВО комплекс зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.



«Искандер» - это российские оперативно-тактические ракетные комплексы, в семейство которых входят несколько модификаций: «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главным назначением комплекса является уничтожение систем противовоздушной обороны противника, а также важнейших объектов, покрываемых военным соперником на дальностях до 500 км.

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В Киеве посоветовали Зеленскому прислушаться к словам Путина
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому стоило выйти из игры по предложению Путина
17 мая 2024, 07:56

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило прислушаться к президенту РФ Владимиру Путину, когда тот предлагал ему «выйти из игры», поскольку в настоящее время Запад не принимает Зеленского. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Раз тебе не дают Patriot, раз тебе заявляют, что в НАТО не берут, тебе говорят открытым языком: пошел вон. Так что ты набиваешься к ним, что ты клянчишь у них все время? Просто выйди из игры. Тебе Путин это уже десятки раз предлагал», — сказал он.
Соскин отметил, что президент Украины пытается выступать с позиции, что Запад его не слышит. По мнению бывшего советника, поведение Зеленского в этих условиях странное. Он задался вопросом, почему после отказа в помощи украинский лидер не пошел на прекращение конфликта.

Ранее сообщалось, что российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.

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Над территорией России за ночь уничтожили более ста беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 102 беспилотника над территорией России
17 мая 2024, 07:38

Фото: istockphoto/ e-crow

В ночь на 17 мая дежурные системы противовоздушной обороны и Черноморский флот уничтожили 102 украинских беспилотника и шесть безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В Telegram-канале пресс-служба министерства обороны РФ написала, что ПВО уничтожили и перехватили 51 беспилотник над территорией Крымского полуострова, шесть БПЛА над территорией Белгородской области, 44 аппарата над территорией Краснодарского края и один над территорией Курской области. В акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ массово сдались в плен бойцам РФ под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Военные ВСУ массово сдались в плен бойцам РФ под Харьковом
Мотострелки группировки «‎Север»‎: ВСУ стремительно отступали при штурме Стрелечье
17 мая 2024, 07:19

Фото: istock / Olena_Z

Военные ВСУ активно отступали и массово сдавались в плен бойцам РФ во время штурма поселка Стрелечье в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мотострелков группировки «‎Север».
Один из бойцов рассказал, что перед началом штурмовых действий разведчики вскрывали все огневые точки Вооруженных сил Украины, а также разминировали пути подхода. К подготовке и выполнению задачи они подходили ответственно, отметил военнослужащий.

«Начали движение стремительным броском в направлении населенного пункта, на малой технике проехали и начали зачищать. Были пленные, были минированные участки. Все это успешно разминировали», — заявил второй боец с позывным «Подвоз».
Военный с позывным «Длинный» рассказал, что при зачистке населенного пункта встретили мирных граждан. Военные оказали им помощь и эвакуировали в безопасное место.

Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.

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«Многое будет висеть на волоске»: В США забеспокоились из-за отчаянного решения ВСУ
NYT: ВСУ изматывают лучшие бригады, бросая их против прорывов российской армии
17 мая 2024, 06:57

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

ВСУ вынуждены изматывать свои лучшие бригады, постоянно перебрасывая элитные подразделения вдоль фронта. Об этом сообщили аналитики Роб Ли и Майкл Кофман для газеты The New York Times.
По их мнению, «украинские войска и без того сильно растянуты». Привлекая лучшие подразделения к обороне Харькова другие участки фронта ослабевают.

С осени прошлого года Украина столкнулась с тремя проблемами: нехваткой живой силы, боеприпасов, а также укреплений. Ситуация с укреплениями улучшилась, а новый пакет американской помощи должен облегчить нехватку боеприпасов. Однако проблема с нехваткой живой силы остается, указано в статье.

«В ближайшие месяцы многое будет висеть на волоске», — заявили эксперты.

Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов.

Ранее в Верховной Раде Украины призвали к расстрелам на фоне обострения ситуации в городе Волчанск Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинских чиновников уличили в краже гуманитарной помощи
Подполье: украинские чиновники воруют гуманитарную помощь для жителей Херсона
17 мая 2024, 06:31

Фото: РИА Новости

Украинские чиновники присваивают себе гуманитарную помощь, предназначенную жителям Херсона, а также пытаются нажиться на эвакуации. Об этом сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град» в беседе с РИА Новости.
«Конечно же, у чиновников есть огромное желание урвать лишнюю копейку на гражданах, которых будут вывозить из средств, которые на это выделяются», — рассказал собеседник издания.
Как утверждает «Град», руководители военных администраций и остальные чиновники наживаются на всем. Сотрудники извлекают материальную пользу для себя не только из гумпомощи, но и эвакуации. Командир подытожил, что масштабы «воровства» достаточно большие.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения украинских катеров в Чёрном море. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#гуманитарная помощь
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В Туапсе начался пожар на нефтебазе из-за атаки украинского БПЛА
Оперштаб: беспилотники ВСУ атаковали Туапсе, на НПЗ начался пожар
17 мая 2024, 06:10

Фото: istock / abadonian

Два беспилотника ВСУ пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского Края.
«В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступил к тушению», — информирует оперштаб.
По предварительным данным, никто не пострадал.

Ночью украинские дроны также атаковали Новороссийск. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что силами ПВО было подавлено более десяти беспилотников.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#пво
#дроны
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«Мы вас завалим»: В ДНР рассказали об угрозах расстрела военным ВСУ за уход с позиций
Житель Семеновки: «Правый сектор»* расстреливал покидавших позиции бойцов ВСУ
17 мая 2024, 05:50

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Боевики организации «Правый сектор»* использовались в качестве заградотряда для нацгвардии ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом рассказал житель села Семеновка Сергей в разговоре с РИА Новости.
Как утверждает Сергей, члены организации в боевых действиях не принимали участие, а контролировали ВСУ, чтобы они не оставляли позиции.

«Я слышал, «Правый сектор»* нацгвардии сказал: «Будете отступать — мы вас завалим. Вам дороги назад нет, только вперед. Или вас застрелят русские, или вас застрелим мы», — рассказал мужчина.
Собеседник информагентства добавил, что в ходе продвижения российской армии нацгвардейцы из Семеновки отходили в Новоселовку. Он обратил внимание, что вся Новоселовка «забита» украинскими военнослужащими, в то время как еще год назад оттуда вывезли всех гражданских и населенный пункт был пустой.

Ранее боец СВО рассказал, как совет отца спас жизнь ему и его сослуживцам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В МО РФ сообщили об уничтожении 15 безэкипажных катеров ВМС Украины

* Запрещенная в России экстремистская организация.
#дороги
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#новости
#всу
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Над Новороссийском сбили 10 беспилотников
Губернатор Кондратьев: в Новороссийске уничтожили 10 беспилотников
17 мая 2024, 04:49

Фото: istock /EvgeniyShkolenko

ВСУ безуспешно пытались атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
«Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своём Телеграм-канале.
Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео работы российских систем ПВО в соцсетях.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#сво
#всу
#рф
#пво
#дроны
#бпла
#беспилотник
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В Севастополе произошло частичное отключение света из-за атаки украинского дрона
Развожаев: в Севастополе частично пропал свет из-за упавших осколков БПЛА
17 мая 2024, 03:25

Фото: istock / MushroomsArtSeven

В Севастополе произошло частичное отключение света в связи с отключением оборудования на подстанции «Севастополь». Об этом проинформировал губернатор Михаила Развожаев в своем Телеграм-канале.
Как утверждает глава города, на подстанцию упали обломки сбитых беспилотников.

Развожаев добавил, что после отражения атаки специалисты начнут восстанавливать энергоснабжение.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются атаковать город с помощью дронов. По словам губернатора, БПЛА сбивают с использованием стрелкового оружия. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#беспилотник
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