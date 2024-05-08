ВС РФ нанесли серию ударов в направлении авиазавода Антонова в Киеве

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ВС России нанесли серию ударов по району вагоноремонтного завода Дарницкого и в направлении авиазавода Антонова в Киеве, пишет РИА Новости.
Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в 5:15 в Киеве зафиксирован прилет по левому берегу Днепра в район Дарницкого вагоноремонтного завода, а в 5:30 — по правому берегу в направлении авиационного завода Антонова, с мощной детонацией и сильным взрывом.
Кроме этого, в 5:00 был зафиксирован прилет в Броварской район Киевской области. Взрыв был мощным, ударную волну ощущали за несколько километров от места событий.
Незадолго до этого украинские СМИ писали о взрывах в Киеве и других городах. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам ВС РФ регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ.
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Кроме этого, в 5:00 был зафиксирован прилет в Броварской район Киевской области. Взрыв был мощным, ударную волну ощущали за несколько километров от места событий.
Незадолго до этого украинские СМИ писали о взрывах в Киеве и других городах. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам ВС РФ регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ.
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Алёна Самарева