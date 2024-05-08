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ВС РФ нанесли серию ударов в направлении авиазавода Антонова в Киеве

08 мая 2024, 07:43
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС России нанесли серию ударов по району вагоноремонтного завода Дарницкого и в направлении авиазавода Антонова в Киеве, пишет РИА Новости.
Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в 5:15 в Киеве зафиксирован прилет по левому берегу Днепра в район Дарницкого вагоноремонтного завода, а в 5:30 — по правому берегу в направлении авиационного завода Антонова, с мощной детонацией и сильным взрывом.

Кроме этого, в 5:00 был зафиксирован прилет в Броварской район Киевской области. Взрыв был мощным, ударную волну ощущали за несколько километров от места событий.



Незадолго до этого украинские СМИ писали о взрывах в Киеве и других городах. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам ВС РФ регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ.

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#спецоперация
Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов генерации на фоне взрывов
Министр Галущенко: на Украине повреждены энергетические объекты в пяти областях
08 мая 2024, 08:11

Фото: istockphoto/Zeferli

В пяти областях Украины после ночных ударов ВС РФ повреждены энергетические объекты. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, его слова приводит пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях. Над ликвидацией последствий возгорания работают экстренные службы. В настоящее время информации о характере повреждений нет. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Напомним, минувшей ночью сразу в нескольких областях Украины прозвучала воздушная тревога. По информации подполья, удары ВС РФ также нанесли по заводу Антонова, расположенному в Киеве.

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#сво
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Объект энергетики загорелся в Полтавской области Украины после взрывов
Пронин: в Полтавской области на востоке Украины загорелся объект энергетики
08 мая 2024, 06:53

Фото: istock / abadonian

В Полтавской области после взрывов на объекте энергетической инфраструктуры начался пожар. Об этом проинформировал глава областной администрации Филипп Пронин в Телеграм-канале.
Как утверждает Пронин, энергетический объект находится в Полтавском районе области.

«Возник пожар», — написал председатель администрации.
В ночь на среду по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В Полтавской области сирены были слышны практически 6 часов, поступали сообщения о взрывах в Кременчуге. Также сообщалось о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#пожар
#ночь
#запорожье
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и двух областях
СМИ: в Киеве, Полтавской и Ивано-Франковской областях прогремели взрывы
08 мая 2024, 05:27

Фото: istock / Olena Lialina

Взрывы прогремели в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области Украины на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги. Об этом информируют украинские телеканалы.
«Взрывы звучат в Киеве», — сказано в Телеграм-канале телеканала ТСН.
О взрывах в Ивано-Франковской области сообщил телеканал «Общественное». Про взрывы в полтавском Кременчуге уведомил ICTV.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, взрывы слышны и во Львовской области.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#онлайн
#украина
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Онлайн-карта: по всей территории Украины объявили воздушную тревогу
08 мая 2024, 04:30

Фото: istock / sandsun

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.
До этого воздушная тревога объявлялась в Киеве, а также Житомирской, Винницкой и Одесской областях Украины. Ранее воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Также сообщалось о воздушной тревоге в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Тревога звучала и в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных украинским войскам частях Херсонской и Запорожской областей РФ.

Сигнал тревоги прозвучал в оставшихся регионах с 03.52 по московскому времени.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#карты
#онлайн
#тревога
#информация
#воздушная тревога
#украина
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Шойгу поздравил военных с освобождением сёл в Харьковской области и ДНР
Шойгу поздравил военнослужащих с освобождением сел Котляровка и Соловьево
08 мая 2024, 03:25

Фото: сайт Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с освобождением села Котляровка в Харьковской области и села Соловьево в Донецкой Народной Республике. Об этом сказано в Телеграм-канале оборонного ведомства.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы соединению и воинской части, участвующим в специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Шойгу добавил, что бойцы 272-го мотострелкового полка активно продвигаются вперед на Купянском направлении, успешно выполняя задачи СВО на одном из сложнейших направлений. Как утверждает министр, военнослужащие продемонстрировали пример храбрости, освободив село Котляровка.

Кроме того, глава Минобороны РФ поздравил 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду с освобождением села Соловьево в ДНР, отметив, что военнослужащие справляются с задачами на самых ответственных направлениях.

Шойгу уточнил, что в ходе освобождения Лисичанска и Авдеевки бойцы соединения вписали в историю Отечества славные страницы подвигов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области

#минобороны рф
#сергей шойгу
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#днр
#сво
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
«Общественное»: в Харькове прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога
08 мая 2024, 03:03

Фото: istock / aapsky

В Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское информагентство «Общественное. Новости».
В Харьковской области и нескольких других областях Украины звучит воздушная тревога.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске, вследствие чего начался пожар. В результате удара украинских войск, предварительно пострадали пять сотрудников нефтебазы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области

#взрыв
#тревога
#новости
#воздушная тревога
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Около подконтрольного Украине Херсона прогремели взрывы
08 мая 2024, 01:52

Фото: istock / dzika_mrowka

Взрывы слышны в подконтрольном Киеву поселке Белозерка около Херсона. Об этом уведомило украинское издание «Зеркало недели».
Детали не приводятся.

В находящемся под контролем украинских властей районах Херсонской области и нескольких областях Украины звучит воздушная тревога.

До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске, вследствие чего начался пожар. В результате удара украинских войск, предварительно пострадали пять сотрудников нефтебазы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области

#взрывы
#тревога
#воздушная тревога
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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгородской области объявили ракетную опасность
08 мая 2024, 00:41

Фото: istock / Photoboyko

В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — сообщил он.
Гладков призвал в случае нахождения на улице спустится в укрытие или другое безопасное место.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли нефтебазу в Луганске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области

#губернатор
#дома
#Вячеслав Гладков
#всу
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ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске
Пасечник: На нефтебазе в Луганске начался пожар после удара ВСУ
08 мая 2024, 00:18

Фото: istock / O_Lypa

ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске, вследствие чего начался пожар. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Телеграм-канале.
«Сейчас основная задача – потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня», — заявил Пасечник.
Сведения о пострадавших уточняются.

Глава региона заверил, что лично контролирует ситуацию.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#взрыв
#лнр
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