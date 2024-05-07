«Живое разминирование»: Герой России раскрыл смертельную тактику ВСУ

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Руководство ВСУ отправляет военных на «мясные» штурмы и применяет тактику «живого разминирования», что приводит к огромным потерям в рядах украинской армии. Об этом рассказал Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.
«У нас каждый солдат на счету. Это ВСУ кидают просто в "мясные" штурмы либо в живое разминирование. Для нас главное — тактика, а не бессмысленные жертвы», — заявил Сайфуллин в разговоре с ТАСС.
По его словам, армия России проводит тщательные технические расчеты перед началом боевых действий. Перед руководством ВС РФ стоит задача разгромить противника, сохранив при этом жизни российских бойцов.
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Элина Позднякова