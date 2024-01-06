ВС РФ одним выстрелом уничтожили командный пункт ВСУ

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На купянском направлении гаубица Д-30 с первого выстрела уничтожила командный пункт ВСУ. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России
В ведомстве отметили выдающиеся действия артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».
«Военнослужащие мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный блиндаж, в котором находился командный пункт ВСУ, управляющий подразделениями. С помощью 122-мм гаубицы Д-30 с первого выстрела был нанесён удар по командному пункту противника», — сообщили в Минобороны.
Точное поражение цели было достигнуто благодаря корректировке огня по координатам блиндажа, переданным в реальном времени с беспилотного летательного аппарата на пункт управления артиллерией.
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«Военнослужащие мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный блиндаж, в котором находился командный пункт ВСУ, управляющий подразделениями. С помощью 122-мм гаубицы Д-30 с первого выстрела был нанесён удар по командному пункту противника», — сообщили в Минобороны.
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Артем Кузьмин