Появились кадры почти разрушенной Киевской ГЭС

Фото: istockphoto / aapsky
Появилось видео разрушений, которые произошли на Киевской ГЭС после того, как российская армия нанесла один из крупнейших ударов. Кадры опубликовала Baza.
Целью этого удара стала Киевская ГЭС в Вышгороде. О повреждении ГЭС сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
На кадрах видны повреждённые металлические конструкции и обломки бетонных сооружений. По словам очевидцев, пожар на ГЭС до сих пор не потушили.
Утром 26 августа российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целью стали места дислокации иностранных наемников и ангары с истребителями F-16, которые недавно передали Киеву, сообщает украинская сторона.
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На кадрах видны повреждённые металлические конструкции и обломки бетонных сооружений. По словам очевидцев, пожар на ГЭС до сих пор не потушили.
«В результате удара были повреждены проезжая часть дамбы и машинный зал станции. Проезд по дамбе временно закрыт в обе стороны», — поделились в издании.
Утром 26 августа российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целью стали места дислокации иностранных наемников и ангары с истребителями F-16, которые недавно передали Киеву, сообщает украинская сторона.
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Мира Полтева