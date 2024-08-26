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Появились кадры почти разрушенной Киевской ГЭС

26 августа 2024, 14:21
Фото: istockphoto / aapsky

Фото: istockphoto / aapsky

Появилось видео разрушений, которые произошли на Киевской ГЭС после того, как российская армия нанесла один из крупнейших ударов. Кадры опубликовала Baza.
Целью этого удара стала Киевская ГЭС в Вышгороде. О повреждении ГЭС сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

На кадрах видны повреждённые металлические конструкции и обломки бетонных сооружений. По словам очевидцев, пожар на ГЭС до сих пор не потушили.





«В результате удара были повреждены проезжая часть дамбы и машинный зал станции. Проезд по дамбе временно закрыт в обе стороны», — поделились в издании.

Утром 26 августа российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целью стали места дислокации иностранных наемников и ангары с истребителями F-16, которые недавно передали Киеву, сообщает украинская сторона.

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