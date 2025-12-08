ВС РФ освободили Новоданиловку в Запорожской области и Червоное в ДНР
Российские войска освободили Новоданиловку в Запорожской области и Червоное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
За сутки подразделения «Южной» группировки войск нанесли значительный урон силам ВСУ в Донецкой Народной Республике, уничтожив более 145 украинских военнослужащих и три боевые бронированные машины. В зоне ответственности группировки «Днепр» противник также понес потери: до 40 солдат, одна боевая бронированная машина, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, одно артиллерийское орудие и склад топлива, добавили в российском оборонном ведомстве.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
