Стало известно о нежелании Франции конфисковывать активы РФ в своих частных банках

08 декабря 2025, 09:47

FT: Франция не хочет экспроприировать хранящиеся в ее частных банках активы РФ

Фото: iStock/darkojow

Франция не хочет изымать замороженные активы России, хранящиеся во французских частных банках. Об этом пишет газета Financial Times.