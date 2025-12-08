Стало известно о нежелании Франции конфисковывать активы РФ в своих частных банках
Франция не хочет изымать замороженные активы России, хранящиеся во французских частных банках. Об этом пишет газета Financial Times.
По словам неназванного чиновника, французские банки не хотят участвовать в обсуждениях по вопросу передачи российских активов Украине. Согласно информации издания, в банках Франции находится около 18 млрд евро российских средств, что ставит их на второе место в Европе после Бельгии, где частные банки держат около 7 млрд евро.
Однако, в отличие от бельгийской Euroclear, на французские частные банки распространяются «иные контрактные обязательства», что и обусловило их отказ от участия в переговорах о передаче активов украинской стороне.
