Военэксперт Дандыкин ответил, почему обороноспособность ВСУ будет падать

08 декабря 2025, 11:17

Военэксперт Дандыкин: сопротивляемость ВСУ ослабевает из-за возможного мира

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Моральный дух и сопротивляемость солдат ВСУ ослабевает на фоне мирных переговоров и возможного скорого завершения конфликта. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.





По мнению эксперта, успехи ВС РФ на Харьковском, Днепропетровском и Запорожском направлениях неизбежны. Когда люди оказываются в условиях, где нет ни воды, ни пищи, и их отправляют на верную гибель, это оказывает значительное влияние на их состояние, отметил Дандыкин.





«Тем более ВСУ уже знают и видели, сколько погибло. Сейчас посылают всех, кого возьмут, кого отыщут в тюрьмах или на улицах, или по квартирам. Все это сказывается», — подчеркнул эксперт.