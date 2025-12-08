Военэксперт Дандыкин ответил, почему обороноспособность ВСУ будет падать
Военэксперт Дандыкин: сопротивляемость ВСУ ослабевает из-за возможного мира
Моральный дух и сопротивляемость солдат ВСУ ослабевает на фоне мирных переговоров и возможного скорого завершения конфликта. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.
По мнению эксперта, успехи ВС РФ на Харьковском, Днепропетровском и Запорожском направлениях неизбежны. Когда люди оказываются в условиях, где нет ни воды, ни пищи, и их отправляют на верную гибель, это оказывает значительное влияние на их состояние, отметил Дандыкин.
«Тем более ВСУ уже знают и видели, сколько погибло. Сейчас посылают всех, кого возьмут, кого отыщут в тюрьмах или на улицах, или по квартирам. Все это сказывается», — подчеркнул эксперт.
Российская армия наносит удары по военным объектам на территории противника, что влияет на его обороноспособность, добавил он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.