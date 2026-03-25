Почти 400 БПЛА пытались атаковать ночью регионы России
Средства ПВО перехватили 389 украинских БПЛА над регионами России в ночь с 24 на 25 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, массированная атака велась в период с 23:00 вторника до 07:00 среды по московскому времени. Беспилотники сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областями, Московским регионом и Республикой Крым.
Ранее сообщалось, что в порту Усть-Луга в Ленинградской области в результате налета дронов произошел пожар. Вероятно, целью ВСУ был нефтяной терминал.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
