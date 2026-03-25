Боевики ВСУ разработали новый метод, чтобы получить увольнение из армии

РИА Новости: командир 14-го корпуса ВСУ лег в больницу, чтобы уволиться из армии
Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Командир 14-го армейского корпуса ВСУ полковник Павел Житняк лег в военный госпиталь в Сумах. Он ищет возможность уволиться из армии по состоянию здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.



Мужчина обратился за медицинской помощью и сейчас проходит лечение в госпитале. Для него освободили несколько палат. На фоне готовящейся проверки Генерального штаба ВСУ он стремится покинуть службу.

Дарья Осипова

