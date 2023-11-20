ВС РФ перехватили американский беспилотник Puma в Запорожской области

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Российские военные перехватили недалеко от Днепрорудного в Запорожской области американский беспилотный летательный аппарат в Запорожской области. Сейчас его изучают. Об этом передает РИА Новости.
«В данный момент изучаются видеозаписи, снятые с БПЛА Puma, который не так давно наше подразделение РЭБ приземлили», - рассказал один из военных спецподразделения ВС РФ.
Ранее стало известно, чт конструкторское бюро «Спектр» разрабатывает ударный беспилотник самолётного типа, который будут печатать на 3D-принтере из вторсырья прямо в зоне проведения спецоперации. Разработка сможет совершать полёты до 30 километров. Для создания таких беспилотников понадобится 3D-принтер, размеры которого позволяют перевозить его даже в легковом автомобиле. С помощью этого устройства военные смогут печатать ударные БПЛА прямо на фронте.
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Элина Позднякова