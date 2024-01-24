ВС РФ перехватили две ракеты «Точка-У»

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В Минобороны России заявили, что за минувшие сутки ПВО перехватила две украинские ракеты «Точка-У» и сбила 51 беспилотник.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты «Точка-У»», - говорится в сообщении Минобороны.
Также добавляется, что на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей уничтожен 51 вражеский беспилотник.
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