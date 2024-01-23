Армия России нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины

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Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины, поразив все намеченные цели. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что на пораженных объектах производились ракеты, а также запчасти для них и взрывчатые вещества. По информации министерства, все удары достигли намеченных целей.
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Элина Позднякова