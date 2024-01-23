Армия России нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины

Ракетные удары российских войск по военным объектам и инфраструктуре в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на обстрелы ВСУ Донецка. Это самостоятельные военные операции, заранее планируемые командованием ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.