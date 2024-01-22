Украинский отставной генерал признал превосходство российской РЭБ

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Системы радиоэлектронной борьбы, имеющиеся у армии России, имеют техническую возможность подавить любой украинский дрон. Такое признание сделал отставной украинский генерал Сергей Кривонос, его словам передает телеканала «Прямой».
«Любой суперкрутой дрон теряет свою новизну и актуальность, поскольку русские находят на него активное противодействие, в том числе используя новые подходы и мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые у них есть», — заявил Кривонос.
Он также был вынужден признать преимущество российской армии не только в воздухе, но и объеме артиллерийских боеприпасов.
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Элина Позднякова