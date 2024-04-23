ВС РФ перекрыли все подъезды ВСУ к госгранице в Харьковской области

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Минометчики ВС РФ перекрыли все подъезды вооруженных сил Украины к государственной границе России в Харьковской области, пишет РИА Новости.
Как отметил командир минометного расчета с позывным «Урал», минометные группы контролируют все подходы украинских формирований к российской границе в регионе.
Главная задача — удержать украинских боевиков на расстоянии пяти километров от границы, подчеркнул он, добавив, что его расчет бьет по подразделениям ВСУ, движущимся в сторону границы Харьковской области.
Он добавил, что разведчики провели разведку и тщательно изучили все дороги, перекрестки и места сосредоточения ВСУ.
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Главная задача — удержать украинских боевиков на расстоянии пяти километров от границы, подчеркнул он, добавив, что его расчет бьет по подразделениям ВСУ, движущимся в сторону границы Харьковской области.
Он добавил, что разведчики провели разведку и тщательно изучили все дороги, перекрестки и места сосредоточения ВСУ.
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Алёна Самарева