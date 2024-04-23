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Украинские военные специально занимают жилые дома в Орехове Запорожской области

Пленный: ВСУ специально занимают жилые дома в Орехове Запорожской области
23 апреля 2024, 09:21
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Боец ВСУ, сдавшийся в плен под Работино, рассказал, что украинские военные специально занимают жилые дома в городе Орехов Запорожской области.
По словам военнопленного, его вместе с сослуживцами привезли в Орехов и поместили в подвал жилого дома. Он рассказал, что город почти полностью разрушен. При этом уцелевшие жилые дома, принадлежащие местным жителям, занимают украинские военные.

«Это были жилые дома в прошлом. Я слышал, что есть местные люди, сейчас еще живут в городе, в подвалах этих домов. Из подвалов не выходят, люди живут, не уезжают, хоть и дома разрушены», — цитирует РИА Новости украинского бойца.



Он также рассказал, что эти дома постоянно подвергаются российским обстрелам из-за того, что там находятся военные ВСУ, и армия России об этом знает.

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