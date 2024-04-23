Украинские военные специально занимают жилые дома в Орехове Запорожской области

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Боец ВСУ, сдавшийся в плен под Работино, рассказал, что украинские военные специально занимают жилые дома в городе Орехов Запорожской области.
По словам военнопленного, его вместе с сослуживцами привезли в Орехов и поместили в подвал жилого дома. Он рассказал, что город почти полностью разрушен. При этом уцелевшие жилые дома, принадлежащие местным жителям, занимают украинские военные.
Он также рассказал, что эти дома постоянно подвергаются российским обстрелам из-за того, что там находятся военные ВСУ, и армия России об этом знает.
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«Это были жилые дома в прошлом. Я слышал, что есть местные люди, сейчас еще живут в городе, в подвалах этих домов. Из подвалов не выходят, люди живут, не уезжают, хоть и дома разрушены», — цитирует РИА Новости украинского бойца.
Он также рассказал, что эти дома постоянно подвергаются российским обстрелам из-за того, что там находятся военные ВСУ, и армия России об этом знает.
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Элина Позднякова