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Бойцы 1430-го полка Вооружённых сил России подавляют миномётную секцию украинских войск в районе села Работино на Запорожском направлении. Они сделали это, используя самоходную артиллерийскую установку (САУ) Д-30.
Слаженную работу российских артиллеристов показал военный корреспондент RT Влад Андрица. Он также рассказал, что со своих позиций российские военные прицельно работают по пехоте и военной технике украинских вооружённых сил. Беспокоят только беспилотники ВСУ.
Командир орудия с позывным Кремль рассказал, что солдаты его подразделения покидают ходы сообщения только в ветренную погоду, когда количество летающих дронов заметно уменьшается. В остальное время приходится передвигаться только по окопам и постоянно носить бронежилеты, добавил российский боец. Он отметил, что ежедневно над позициями летают пять-шесть БПЛА противника, сменяя друг друга.
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Александр Бойцов