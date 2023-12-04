ВС РФ перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ

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Штурмовые отряды ВС РФ, сформированные из добровольцев, перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ на артемовско-соледарском участке. Об этом сообщил представитель добровольческого корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов.
По его словам, сейчас на трассе в районе Артемовского выполняют задачи созданные из добровольцев четыре российские штурмовые группы: «Север», «Восток-V», «Невский» и отряд «Енисей».
Ранее в Минобороны заявили, что бойцы Воздушно-десантных войск группировки войск «Южная» ВС РФ при поддержке авиации, а также артиллерии и беспилотной авиаразведки взяли под контроль населенный пункт Артёмовское (Хромово) в Донецкой народной республике.
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«Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ. Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем», - цитирует РИА Новости Селиванова.
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Элина Позднякова