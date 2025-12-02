ВС РФ при боях за Доброполье взяли под контроль крупный оборонительный узел
Группировка «Восток» успешно освободила Доброполье в Запорожской области, захватив важный оборонительный узел площадью более 18 квадратных километров. Об этом проинформировало МО РФ.
Подразделения продвигались с двух направлений, что лишило противника возможности маневрировать. Ситуация оказалась критической, и враг оставил часть укреплений без защиты. В ходе боев противник понес значительные потери, потеряв более 15 единиц техники и большое количество солдат.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
