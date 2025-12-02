СВР России: Франция ищет пути для участия в украинском конфликте
Франция продолжает искать способы прямого участия в конфликте на Украине. Об этом 2 декабря на сайте сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.
По информации ведомства, французский правительственный декрет № 2025-1030 от 31 октября 2025 года разрешает использование частных военных компаний (ЧВК) для оказания помощи «третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения».
Согласно оценкам СВР, цель этого декрета заключается в компенсации недостатков украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) и ограниченного количества истребителей F-16, которые не могут эффективно противостоять российским воздушным ударам.
Также это связывают с нуждой во времени для обучения украинских военных работе с французской техникой, такой как истребители «Миражи».
Подчеркивается, что если французские ЧВК появятся на территории Украины, они станут «первоочередной законной целью» для Вооруженных сил (ВС) России, а их участие будет расцениваться как вовлечение Парижа в боевые действия против РФ.
Читайте также: