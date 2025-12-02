На Западе высказались о судьбе российских активов после конфликта на Украине

02 декабря 2025, 12:30

Politico: США выступили за возвращение России ее активов после урегулирования

Фото: istockphoto/ronniechua

Соединенные Штаты выступают за возвращение России ее замороженных активов после урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Politico.