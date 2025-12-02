На Западе высказались о судьбе российских активов после конфликта на Украине
Соединенные Штаты выступают за возвращение России ее замороженных активов после урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Politico.
В издании упоминается, что в администрации США есть члены, заинтересованные в восстановлении деловых отношений с РФ, однако упомянутый вопрос для них является неудобным. Кроме того, Politico отмечает, что переговоры о возможном использовании замороженных российских активов для предоставления кредита Украине могут столкнуться с препятствиями из-за позиции Бельгии.
Газета также сообщает, что Европейская комиссия вскоре представит правовую основу для выделения кредита Украине за счет указанных средств, чтобы обеспечить финансирование военного бюджета республики в апреле.
В декабре лидеры ЕС планируют провести новый саммит для обсуждения этой темы, напоминает Politico.
