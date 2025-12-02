Достижения.рф

На Западе высказались о судьбе российских активов после конфликта на Украине

Politico: США выступили за возвращение России ее активов после урегулирования
Фото: istockphoto/ronniechua

Соединенные Штаты выступают за возвращение России ее замороженных активов после урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Politico.



В издании упоминается, что в администрации США есть члены, заинтересованные в восстановлении деловых отношений с РФ, однако упомянутый вопрос для них является неудобным. Кроме того, Politico отмечает, что переговоры о возможном использовании замороженных российских активов для предоставления кредита Украине могут столкнуться с препятствиями из-за позиции Бельгии.

Газета также сообщает, что Европейская комиссия вскоре представит правовую основу для выделения кредита Украине за счет указанных средств, чтобы обеспечить финансирование военного бюджета республики в апреле.

В декабре лидеры ЕС планируют провести новый саммит для обсуждения этой темы, напоминает Politico.

Никита Кротов

