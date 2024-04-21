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В США пообещали передать вооружение Украине в течение нескольких дней

Пентагон: США передадут Украине боеприпасы в течение нескольких дней
21 апреля 2024, 13:02
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер заявил, что США передадут Киеву боеприпасы со складов в Германии в течение нескольких дней после подписания закона о военной помощи. Об этом пишет The New York Times.

По словам Райдера, Вашингтон обладает развитой логистической сетью, позволяющей в кратчайшие сроки перемещать оружие. Отмечается, что боеприпасы доставят по железной дороге со складов Пентагона в Германии. Поставки будет координировать «Группа содействия безопасности на Украине».

Представитель Пентагона подчеркнул, что в пакет помощи может войти большое количество артиллерийских боеприпасов и зенитных ракет.



Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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#нато
ВС РФ полностью освободили населённый пункт Богдановка в ДНР
21 апреля 2024, 13:05

Фото: iStock/macky_ch

Подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ полностью освободили населённый пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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#минобороны рф
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#сво
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«Соловьев Live» показал кадры вывоза ВС РФ танка Leopard 2 из зоны СВО
21 апреля 2024, 12:14

Фото: iStock/Evgeny555

Опубликованы кадры вывоза российскими войсками трофейного танка Leopard 2 из зоны СВО. Их опубликовал в своём Telegram-канале «Соловьев Live» журналист Владимир Соловьёв.

Эвакуационной бригаде пришлось разрывать гусеницы немецкого танка подрывом, чтобы сдвинуть машину с места, отметил журналист.

Теперь танк доставят в подмосковный Парк «Патриот».


Ранее Минобороны России сообщало, что российский артиллерист Сергей Лазаренко одним ударом поразил танк Leopard 2. Удар был произведён из самоходной гаубицы «Мста-СМ2». Военнослужащий рассказывал, что немецкая техника очень хорошо горит, поэтому её легко уничтожить даже одним снарядом.

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#парк сво
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Стала известна корыстная причина принятия зверского закона о мобилизации на Украине
ТАСС: закон о мобилизации был условием для новых поставок Украине оружия НАТО
21 апреля 2024, 11:16

Фото: iStock/Olena_Z

Принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ее Вооруженных сил было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

По словам источника, поставки оружия разумны только при наличии значительного количества обученных военных, которые могут эффективно использовать оружие в оборонительных или наступательных операциях. Также необходима возможность своевременного восполнения потерь личного состава, для этого необходим активный призыв новых военнослужащих.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, ​что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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В Китае рассказали об ошибке Германии из-за Украины
Профессор Гао Цзянь: Германия выбрала ошибочный курс в конфликте на Украине
21 апреля 2024, 11:01

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований заявил об ошибочном курсе Германии в конфликте на Украине. Об этом Гао Цзянь сообщил в интервью Berliner Zeitung.

По словам профессора, граждане Германии пожертвовали многим ради этого конфликта. Он отметил, что в настоящее время положение немецкой экономики является крайне плохим.

Гао Цзянь призвал всех, кто вовлечен в украинское противостояние, искать мирное решение. Профессор добавил, что Германия должна что-то предпринять вместо того, чтобы позволять собой манипулировать.

Он заключил, что этой войны можно было избежать, если бы Запад несколько лет назад гарантировал Москве, что Киев не вступит в Североатлантический альянс.

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#киев
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«Провоцируют применить ядерное оружие»: Рогов высказался о помощи США Украине
Рогов: США выделяют Украине помощь под масштабную провокацию против России
21 апреля 2024, 10:51

Фото: iStock/Alexyz3d

Соединённые Штаты выделяют помощь Украине, чтобы устроить масштабную провокацию против России, об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
«Речь идет о большем числе попыток диверсий и ударов по мирным объектам на территории России и провоцирование эскалации конфликта с принуждением ее на применение тактического ядерного оружия», — прокомментировал ситуацию Рогов.

По его словам, так Запад сможет повесить вину за глобальный конфликт на Россию.

Напомним, палата представителей США большинством голосов проголосовала за выделение Киеву более 60 миллиардов долларов. Помимо этого, в Штатах приняли законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

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#сша
#украина
#ядерное оружие
#россия
#сво
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«Проявили смекалку»: Украинские военнообязанные хитростью сбежали в Венгрию
Четыре украинских военнообязанных хитростью сбежали в Венгрию
21 апреля 2024, 10:16

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Пять украинцев смогли сбежать из страны с помощью того, что один из них переоделся в военного и делал вид, что конвоирует остальных. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Отмечается, что незаконное пересечение границы произошло рядом с населенным пунктом Дийда, который находится в Закарпатской области Украины. Хитрый ход украинцев удался: им удалось сбежать и сохранить себе жизнь.

Как сообщает украинский журналист Виталий Глагола, такой трюк используется «переправителями для маскировки и усложнения работы сотрудникам пограничной службы».

Ранее стало известно, что украинец сумел вырваться из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье и сбежать в Венгрию. Мужчина следовал по пути, где можно легально пересечь границу, однако ему удалось добрался до выхода из КПП и сбежать. Задержать его не удалось.

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#граница
#пограничники
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В Чёрном море атакован российский корабль
Развожаев: В Севастополе отбили атаку противокорабельной ракеты
21 апреля 2024, 10:10

Фото: iStock/Roman Zaika

В Севастополе российские военные отбили атаку противокорабельной ракеты, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — сообщил Развожаев.

Он также призвал доверять только той информации, которая поступает из официальных источников.

Напомним, ранее стало известно о временной приостановке движения автотранспорта на Крымском мосту.

В последнее время со стороны противника часто поступают угрозы об атаке Крымского моста. Так, Владимир Зеленский заявил, что уничтожение моста входит в планы будущего контрнаступления ВСУ.

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#севастополь
#атака
#ракета
#корабль
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«Катастрофа»: ВСУ не переживут летнего наступления ВС РФ
Forbes: Летнее наступление ВС РФ может обернуться катастрофой для ВСУ
21 апреля 2024, 09:59

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Киеву следует изменить свою боевую стратегию. В противном случае, летнее наступление ВС РФ обернётся катастрофой для КИева, об этом пишет Forbes.
«Российские войска в настоящее время заняты формированием операций, которые подготавливают почву для нового наступления, которое, вероятно, достигнет полной силы к началу лета. Если Украина не поменяет свою стратегию ведения боя, то Россия при развитии своей атаки сможет добиться успеха на фронте», — указано в сообщении американского издания.

В Forbes отметили, что Вооружённые силы Украины проигрывают российской армии в численности личного состава, а также в качестве и количестве вооружений. Помимо этого, российский оборонно-промышленный комплекс безустанно выпускает всё новые, более мощные и современные виды оружия и боеприпасов, в то время как ВСУ страдают от недостатка западной военной помощи и довольствуются оружием противника старого образца.

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РВ: ВС РФ взяли в плен бойцов ВСУ и захватили наблюдательный пункт под Купянском

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#сво
#вс рф
#всу
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Появились кадры взятия в плен украинских боевиков на Купянском направлении
РВ: ВС РФ взяли в плен бойцов ВСУ и захватили наблюдательный пункт под Купянском
21 апреля 2024, 09:21

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские военные взяли в плен украинских боевиков на Купянском направлении, кадры захвата публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Штурмовики взяли в плен украинских боевиков и захватили наблюдательный пункт на Купянском направлении», — сообщают военкоры.

Уточняется, что операцию по взятию в плен врага провели штурмовики 1-й гвардейской танковой армии. Они зашли на позиции ВСУ и вынудили их сложить оружие.

Напомним, ранее бывший американский разведчик и военный эксперт Скотт Риттер заявил, что уже летом российская армия может полностью освободить Донбасс и окружить Харьков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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