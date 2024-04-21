В США пообещали передать вооружение Украине в течение нескольких дней

Фото: iStock/undefined undefined
Представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер заявил, что США передадут Киеву боеприпасы со складов в Германии в течение нескольких дней после подписания закона о военной помощи. Об этом пишет The New York Times.
По словам Райдера, Вашингтон обладает развитой логистической сетью, позволяющей в кратчайшие сроки перемещать оружие. Отмечается, что боеприпасы доставят по железной дороге со складов Пентагона в Германии. Поставки будет координировать «Группа содействия безопасности на Украине».
Представитель Пентагона подчеркнул, что в пакет помощи может войти большое количество артиллерийских боеприпасов и зенитных ракет.
Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
Читайте также:
Саммит лидеров ЕС в Брюсселе прошел со скандалом
В ЕС и НАТО одобрили решение палаты представителей США по помощи Украине
Кремль прокомментировал решение США о помощи Украине
Екатерина Коршунова