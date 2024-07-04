ВС РФ ударили в районе Звягиля Житомирской области, где расположена бригада ВСУ

Российские войска в ночь на 4 июля нанесли удар в районе города Звягель Житомирской области, где располагается 30-я бригада ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По словам собеседника издания, на территории Звягеля есть военный городок. Он примыкает к большой охраняемой территории, где находится 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Там же находится множество ангаров, гаражей, ремонтных мастерских. На территорию воинской части приезжают грузовики. Они привозят на тралах гусеничную технику, прикрывая ее маскировочными сетями.
Лебедев уточнил, что удары были нанесены в 2:45 и 2:50 по местному времени. После этого в часть города, отделенную рекой Случь, направились скорые.
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Анжела Абраменко