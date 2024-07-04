ВСУ сдают Карловку, ВС РФ прорывают оборону в Нью-Йорке: последние новости СВО

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Российские бойцы продолжают наступление сразу на нескольких направления фронта. Несмотря на потери среди личного состава, ВСУ активно удерживают оборону и пытаются контратаковать. О том, где противник вынужден сдать позиции и на каком участке ВС РФ перехватили инициативу расскажет редакция «Радио 1».
Артемовское и Авдеевское направления
Российская армия завершила зачистку микрорайона Канал в восточной части Часова Яра. Западнее Авдеевки ВС РФ перешли в атаку. Идут бои на рубеже Невельское-Нетайлово, ВСУ готовятся к сдаче Карловки, выводя из населенного пункта боеспособные подразделения, сообщает телеграм-канал «Два майора».
Угледарское направление
Штормовые группы ВС РФ закрепились на южной окраине пруда на окраине Константиновки. Бои за инициативу зафиксированы в балке Икряной западнее Сладкого.
Донецкое направление
Российская армия расширила зону контроля на подступах к Яснобродовке и продолжила движение в частном секторе к западу от центрального парка в Красногоровке. На Времьевском направлении российские бойцы полностью освободили Старомайорское, продвинувшись почти на километр в направлении Макаровки.
На Александро-Калиновском направлении ВС РФ закрепились на окраинах Дружбы, а также заняли большую части Артемово (Пивденного).
ВСУ атаковали Донецк американскими ракетами HIMARS
Харьковское направление
ВСУ продолжают скапливать резервы в районе Липцев и Волчанска. Невзирая на большие потери, противник пытается контратаковать. Российские бойцы группировки войск «Север» отражают попытки наступления и вынуждают противника вернуться на прежние позиции.
Запорожское направление
Российские войска перешли в наступление в районе Щербаков-Нестерянки и продвинулись на глубину до полукилометра. Кроме того, в результате боя ВС РФ удалось взять под контроль три опорных пункта ВСУ.
Торецкое направление
ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Нью-Йорка (Новгородское) на глубину до 3 км, заняли часть Юрьевки. Продолжается штурм Южного (Пивденного). Кроме того, ВС России закрепились на окраинах Дружбы.
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Анастасия Хохлова