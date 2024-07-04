Путин заявил, что план РФ по Украине может сразу же завершить СВО

Фото: IStock/dicus63
Предложенный Россией план по Украине при готовности Киева и Запада позволит немедленно прекратить бои и начать переговоры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования [конфликта на Украине], который в случае готовности украинской стороны, а главное - ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», — сказал глава государства.
Согласно плану, Украина должна немедленно вывести войска из всех новоприсоединенных регионов России и отказаться от вступления НАТО. Глава России подчеркнул, что для создания мира требуется обеспечить безъядерный и бесконфликтный режим на Украине.
На Украине эти предложения сочли ультиматумом, а запад не назвал решение мирным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поставлять оружие киевскому режиму.
Читайте также
Путин провел серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС
Путин и Си Цзиньпин четко отметили важность участия РФ в переговорах по Украине
Путин назначил Ардабьеву и Панферова замглавы Минюста
Олег Дикий