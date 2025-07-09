ВС РФ уничтожили авиазавод по ремонту ракетных двигателей в Луцке
Сегодня утром ВС РФ нанесли рекордный комбинированный удар по военным объектам на Украине, сообщает Mash. В результате атаки были уничтожены: авиазавод по ремонту ракетных двигателей в Луцке; склады с боекомплектами в Киеве; военный аэродром в Озёрном под Житомиром; промышленные объекты в Кривом Роге (в частности, Южный горно-обогатительный комбинат); аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.
В операции были задействованы 728 беспилотников, включая дроны-приманки «Гербера», которые использовались для отвлечения внимания систем ПВО, а также БПЛА «Герань». Основные удары наносились с помощью ракет «Кинжал», «Искандер-М» и «Х-101».
По заявлению Минобороны, все поставленные цели были достигнуты, и назначенные объекты успешно поражены.
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