ВС РФ уничтожили авиазавод по ремонту ракетных двигателей в Луцке

09 июля 2025, 15:32

Фото: istockphoto /bpawesome

Сегодня утром ВС РФ нанесли рекордный комбинированный удар по военным объектам на Украине, сообщает Mash. В результате атаки были уничтожены: авиазавод по ремонту ракетных двигателей в Луцке; склады с боекомплектами в Киеве; военный аэродром в Озёрном под Житомиром; промышленные объекты в Кривом Роге (в частности, Южный горно-обогатительный комбинат); аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.