«Женщина года» и участник спецоперации вступили в брак в Раменском
В Раменском отделе ЗАГС прошла свадьба Юлии Серебренниковой и Дмитрия Борзова. Активная общественница и участник спецоперации связали себя узами брака, рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Невеста известна как обладательница премии «Женщина года», участница общественной жизни округа и заботливая мама дочери Софии. Жених является ветераном боевых действий, участником СВО и отцом двоих детей – Егора и Полины. Поздравить молодожёнов и вручить им подарки в ЗАГС приехала руководитель Раменского отделения Союза женщин России Нина Широкова», – говорится в сообщении.Молодожёнов со вступлением в законный брак поздравил и глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев. Он пожелал новобрачным крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.