«Женщина года» и участник спецоперации вступили в брак в Раменском

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском отделе ЗАГС прошла свадьба Юлии Серебренниковой и Дмитрия Борзова. Активная общественница и участник спецоперации связали себя узами брака, рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.



«Невеста известна как обладательница премии «Женщина года», участница общественной жизни округа и заботливая мама дочери Софии. Жених является ветераном боевых действий, участником СВО и отцом двоих детей – Егора и Полины. Поздравить молодожёнов и вручить им подарки в ЗАГС приехала руководитель Раменского отделения Союза женщин России Нина Широкова», – говорится в сообщении.
Фото: Раменский медиацентр
Молодожёнов со вступлением в законный брак поздравил и глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев. Он пожелал новобрачным крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.


Лора Луганская

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