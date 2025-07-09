Залужного могут освободить от должности посла Украины в Великобритании
Бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может лишиться своего поста, сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги.
Уточняется, что Владимир Зеленский планирует заменить всех послов в странах «Большой семёрки» (G7) и «Большой двадцатки» (G20). Известно, что Великобритания входит и в G7, и в G20.
В феврале 2024 года Зеленский отстранил Залужного от должности главнокомандующего ВСУ. Тогда официальную причину увольнения озвучили так — «по состоянию здоровья».
По данным украинских СМИ, при назначении Залужного послом в Великобритании были установлены нарушения норм дипломатии.
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