Залужного могут освободить от должности посла Украины в Великобритании

09 июля 2025, 15:26

Валерия Залужного могут отстранить от должности посла Украины в Великобритании

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может лишиться своего поста, сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги.