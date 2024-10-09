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За последнее время армия России уничтожила большое количество украинской техники. Об этом рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, его слова передает «Лента.ру».
«Уничтожено много техники, прежде всего места складирования ракет, боеприпасов, беспилотников и, самое главное, места их производства и сборки. Это и Одесса, и Черноморский порт, и города недалеко от линии соприкосновения типа Купянска», — отметил Дандыкин.
Он подчеркнул, что уничтожение вражеской техники сильно влияет на снабжение боеприпасами солдат украинской армии на всей линии соприкосновения.
В среду, 9 октября, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские войска в Купянске поразили цех, в котором производилась сборка беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Кроме того, были уничтожены три переправы через реку Оскол, протекающую в самом городе и его окрестностях.
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