Фото: istockphoto/Olena Bartienieva
В освобожденной Россией части Харьковской области украинские боевики с помощью дронов намеренно поджигают жилые дома мирных людей. Об этом сообщила 9 октября военно-гражданская администрация региона в своем Telegram-канале.
В освобожденной Россией части Харьковской области украинские боевики с помощью дронов намеренно поджигают жилые дома мирных людей. Об этом сообщила 9 октября военно-гражданская администрация региона в своем Telegram-канале.
Сообщается, что БПЛА начиняют зажигательными снарядами. В качестве примера привели Лиман Второй, где дроны ВСУ сожгли частные дома и хозяйственные постройки.
Местные жители с помощью сельхозтехники провели противопожарные опахивания, чтобы огонь не перекинулся на еще большую территорию. Сейчас люди стараются защитить свои земли и имущество от дальнейших потерь.
По данным ВГА, политика киевского режима направлена на уничтожение самого народа, градообразующих предприятий и истощение природных ресурсов.
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«На освобожденной территории украинские националисты создали несколько очагов возгорания, что привело к уничтожению частной собственности, выгоранию полей и значительных лесных площадей», — пишет администрация.
Сообщается, что БПЛА начиняют зажигательными снарядами. В качестве примера привели Лиман Второй, где дроны ВСУ сожгли частные дома и хозяйственные постройки.
Местные жители с помощью сельхозтехники провели противопожарные опахивания, чтобы огонь не перекинулся на еще большую территорию. Сейчас люди стараются защитить свои земли и имущество от дальнейших потерь.
По данным ВГА, политика киевского режима направлена на уничтожение самого народа, градообразующих предприятий и истощение природных ресурсов.
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Лия Мурадьян