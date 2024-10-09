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Депутат Рады Евтушок: Бойцы ВСУ часто бегут из своих частей из-за вымогательства

09 октября 2024, 14:37
Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) часто бегут из своих подразделений из-за отношения со стороны командиров. Также одной из причин повального дезертирства является насильственная мобилизация.


Об этом в разговоре с изданием «Новости.LIVE» заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Евтушок. По его словам, новобранцам нередко приходится сталкиваться со случаями проявления неуставных отношений со стороны командиров частей, в которые они попали, в частности, вымогательством денег у подчинённых. Офицеры вымогают деньги за малейшие нарушения по службе, порой мнимые, и таких случаев множество, сказал парламентарий.

Также одной из причин, по мнению Евтушка, является насильственная мобилизация. Новобранцы попадают в боевые части немотивированными, к тому же подчас без должной подготовки. Поэтому часто после первого боя они самовольно оставляют свои части, заключил депутат.

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«Уничтожают народ»: ВСУ поджигают дома и посевы людей в освобожденных районах под Харьковом
Дроны ВСУ намеренно поджигают дома людей в освобожденных районах под Харьковом
09 октября 2024, 15:18

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В освобожденной Россией части Харьковской области украинские боевики с помощью дронов намеренно поджигают жилые дома мирных людей. Об этом сообщила 9 октября военно-гражданская администрация региона в своем Telegram-канале.
В освобожденной Россией части Харьковской области украинские боевики с помощью дронов намеренно поджигают жилые дома мирных людей. Об этом сообщила 9 октября военно-гражданская администрация региона в своем Telegram-канале.
«На освобожденной территории украинские националисты создали несколько очагов возгорания, что привело к уничтожению частной собственности, выгоранию полей и значительных лесных площадей», — пишет администрация.

Сообщается, что БПЛА начиняют зажигательными снарядами. В качестве примера привели Лиман Второй, где дроны ВСУ сожгли частные дома и хозяйственные постройки.

Местные жители с помощью сельхозтехники провели противопожарные опахивания, чтобы огонь не перекинулся на еще большую территорию. Сейчас люди стараются защитить свои земли и имущество от дальнейших потерь.

По данным ВГА, политика киевского режима направлена на уничтожение самого народа, градообразующих предприятий и истощение природных ресурсов.

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#спецоперация
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Смертоносный миномет «Тюльпан»: на что способна крупнокалиберная самоходная установка армии России
09 октября 2024, 14:39

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Миномёты «Тюльпан» считаются одними из самых мощных в мире. Они способны разрушать укреплённые здания, бункеры, доты и другие сооружения с высоким уровнем защиты. О характеристиках, возможностях и особенностях этого миномёта расскажет «Радио 1».

Как создали миномет «Тюльпан»

Миномёт «Тюльпан» был создан в 1966 году на Уральском заводе транспортного машиностроения под руководством Георгия Ефимова, а название «Тюльпан» появилось годом позднее.

К лету 1969 года были изготовлены три прототипа, после чего начались заводские и полигонные испытания.

В 1971 году миномёт 2С4 «Тюльпан» был принят на вооружение Советской Армии, а его серийное производство началось в Свердловске и продолжалось до 1988 года.

Характеристики и фото современного миномета 2С4 «Тюльпан»


  • Калибр миномёта составляет 240 миллиметров, что является самым большим показателем среди всех существующих видов миномётов;
  • «Тюльпан» способен стрелять минами массой от 120 до 230 килограммов;
  • дальность стрельбы: до 20 км;
  • в боекомплекте «Тюльпана» есть 20 фугасных мин весом 130 килограммов или 10 активно-реактивных мин, каждая из которых весит 230 килограммов;
  • для стрельбы из этого миномёта используются фугасные, кассетные, управляемые, зажигательные, нейтронные и даже ядерные мины.

Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

Чем стреляет «Тюльпан»

Основные типы снарядов:

  • осколочно-фугасная мина 53-Ф-864 весом 130 килограммов с начальной скоростью снаряда от 158 до 362 метров в секунду и максимальной дальностью стрельбы 9,65 километров;
  • активно-реактивная мина 3Ф2 «Гагара» массой 228 килограммов с начальной скоростью снаряда 362 метра в секунду и максимальной дальностью стрельбы 18 километров;
  • «Тюльпан» способен использовать бронебойные, лазерные и кассетные боеприпасы, химические, нейтронные и тактические ядерные снаряды.

Иностранные аналоги миномета 2С4

Топ-5 зарубежных аналогов миномёта «Тюльпан»:

M120 (США)

Американский миномёт калибра 120 мм, максимальная дальность стрельбы — 9,7 км.

FH70 (Германия)

Немецкий миномёт калибра 120 мм, максимальная дальность стрельбы — 9,7 км.

MO-120 RT61 (Франция)

Французский миномёт калибра 120 мм, максимальная дальность стрельбы — 9,7 км.

Тип 99 (Япония)

Японский миномёт калибра 120 мм, максимальная дальность стрельбы — 9,7 км.

WM-80 (Китай)

Китайский миномёт калибра 120 мм, максимальная дальность стрельбы — 9,7 км.

Все эти аналоги обладают схожими характеристиками и возможностями, такими как поражение живой силы противника, разрушение оборонительных сооружений и подавление огневых точек.

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Какие задачи выполняют минометы «Тюльпан» на СВО

Снаряды миномета 2С4 «Тюлан» благодаря своему калибру в 240 мм и особенностям баллистики способны пробивать бетонные сооружения толщиной до 3 метров. Экипаж миномета использует снаряды весом от 130 до 230 кг, которые имеют возможность эффективно разрушать объекты противника на значительном расстоянии от линии фронта.

После выполнения боевых задач минометы «Тюльпан» осуществляют перегруппировку и отходят в резервный район, где происходит пополнение боезапаса. После этого они вновь продолжают наносить огневые удары по украинским вооруженным формированиям.

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#боеприпасы
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Уничтожается на СВО: что известно о британском танке «Челленджер 2», характеристики, сравнение с Т-90
09 октября 2024, 14:30

Фото: iStock/Wirestock

Основной боевой танк Британии «Челленджер 2» был разработан в качестве более оснащенной и лучше защищенной версии танка «Челленджер 1». Таким образом, на свет появилась совершенно другая машина. Опасен ли британский 62-тонный танк, особенно в условиях СВО, расскажет «Радио 1».

Танк «Challenger 2»: характеристики и фото


Первые опытные боевые машины Challenger 2 появились в 1989 году, и по причине того, что танк успешно прошёл все требующиеся испытания и полностью удовлетворял требования оборонного ведомства страны, танк Челленджер 2 было решено принять на вооружение. Это произошло в 1991 году.

Серийное производство танков «Челленджер» 2 началось в 1993 году, а уже менее чем через год британская армия начала принимать на вооружение первые боевые машины этого типа. Однако при использовании выяснилось, что машины требуют некой модернизации, после которой танки Challenger 2 будут оставаться основными танками на вооружении Великобритании до 2035 года.


Корпус и автозапчасти модели базируются на ее предшественнике Challenger 1. Основное вооружение включает 120-мм нарезное орудие L30, автоматическую пушку калибра 7,62 мм McDonnell Douglas Helicopter Systems, которая уже находилась на вооружении в армии Великобритании и устанавливалась на механизированной боевой машине GKN Defence Warrior, и 7,62 мм зенитный пулемет.

Система управления огнем представляет собой цифровой компьютер канадской компании CDC и является улучшенной версией модели, установленной на американский М1А1 Abrams. Она имеет потенциал для будущих расширений, таких как подключение к боевой информационной системе управления и средства навигации. Танк способен развить максимальную шоссейную скорость 56 км/ч и имеет запас хода 250 км по бездорожью и по шоссе 450 км.

Конструкция танка «Челленджер 2»


Размеры танка составляют 8,3х3,52х2,49 м. Длина с пушкой равна 11,57 м. Танком управляет экипаж в составе четырех человек: командира, наводчика, механика-водителя и заряжающего. Место командира находится справа и оснащено восемью перископами с увеличением 1х и 360° обзора. Нажатие красной кнопки под одним из них приводит башню в движение и устанавливает в соответствующее положение. Наводчик сидит впереди и ниже командира, а заряжающий расположен слева. Место заряжающего оборудовано перископом. Кабина водителя находится в передней части танка.


Броня


На сегодняшний день танк Challenger 2 является одним из наиболее тяжёлых среди существующих в мире танков. Это обусловлено наличием нескольких слоёв брони, что обеспечивает тяжёлой боевой машине высокую степень защищённости даже от прямых попаданий. Благодаря наличию решётчатых экранов, танк способен успешно бороться даже с современными бронебойными снарядами и кумулятивными снарядами, что подтверждено реальными испытаниями брони танка.

Пушка


«Челленджер 2» оснащён 120-мм нарезной пушкой L30E4, стандартный боекомплект – 52 снаряда. Способен поражать цели на дистанции до 8 км. Хорошо подготовленный экипаж танка может ликвидировать за одну минуту до семи целей. Кроме того, бронемашина имеет два пулемёта калибра 7,62 мм.

Танк оснащён цифровой системой управления огнём от фирмы «Дженерал Дайнэмикс», двумя тепловизорами, лазерным дальномером.


Преимущества и недостатки «Челленджера 2»


К преимуществам британского танка можно отнести высокую бронированность машины, которая способна вынести несколько снарядов из РПГ, а также пушку, которая может использоваться как замена САУ, ведя огонь из закрытых позиций, высокую точность обеспечивает система управления огнем. Кроме того, машина имеет высокую заднюю скорость и маневренность, современную электронику и систему связи.

Поскольку танк действительно большой, внутри нашлось место для целого арсенала современных средств обнаружения противника, от тепловизора, до нескольких прицелов. Позаботились англичане и о комфорте, ведь танкисты могут не выходя их танка употреблять в пищу тёплую еду, которая подогревается на электрическом котелке Boiling vessel. Там можно заваривать горячие напитки (чай, кофе), что недоступно в большинстве танков. Стреляет Challenger 2 нечасто, а особенности заряжания значительно усложняют задачи экипажа.

Но есть у Challenger 2 и существенные недостатки. Он не оснащен системой заряжания, что снижает его боевые возможности в критической ситуации. Хотя пушка танка имеет отличную точность, это компенсируется необходимостью тщательного ухода за ней, в результате износа пушки может произойти детонация снаряда внутри танка, и такие случаи уже были зафиксированы. Кроме того, у танка уязвимое расположение боекомплекта.

Из-за повышенной брони танк медленный и очень тяжёлый. Он не способен проходить через большую часть мостов, при этом на Украине нет наводчиков переправ, способных выдержать 75 тонн. А вытащить Challenger 2 из грязи почти невозможно.

Чем опасен танк Великобритании


Главным плюсом танка считается нарезная пушка Gun 120 mm Tk L30 (или аналог L30A1). Она не способна стрелять кумулятивными зарядами, но в целом до 7% точнее существующих гладкоствольных аналогов, состоящих на вооружении в РФ. Британская 120-мм пушка может использовать подкалиберные снаряды, созданные с использованием обеднённого урана.

Благодаря этому свойству снаряды способны пробивать до 740 мм гомогенной брони, а значит советские Т-72 станут лёгкими мишенями. Т-80БВМ и Т-90М имеют более серьёзную защиту, хотя у Challenger 2 есть и другие снаряды, которые имеют свои сценарии использования. Например, бронебойно-фугасные L31A7 HESH, которые способны эффективно пробивать бетонные заграждения.

Есть ли «Челленджеры» на Украине


Британские танки передали Украине в 2023 году. Впервые их начали использовать в рамках летнего контрнаступления ВСУ. Уже 5 сентября того же года российскими силами был уничтожен первый Challenger 2 в Запорожской области

«Задокументировано уничтожение первого британского танка Challenger 2. Боевая машина нацистов была сожжена в боях под Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта», — написал тогда председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Challenger 2 стояли на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, по замыслу киевских властей, должна была дойти до Крыма, но потерпела поражение уже на первой линии российской обороны.

С тех пор в зоне СВО уничтожили не один британский танк.

Сейчас ВСУ также применяют переданные Лондоном танки Challenger 2 в Курской области.

«Британский танк Challenger 2 на вооружении украинской армии получил только пару «решеток», но оказался без блоков динамической защиты», — пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

На данный момент известно об уничтожении как минимум двух британских танков в Курской области.

Challenger 2 или Т-90 — кто опаснее


Если танки Challenger 2 и Т-90 сойдутся в ближнем бою, то на дистанции примерно два км, преимущество будет однозначно за Т-90, который оснащен системой автоматического заряжания и высокой скорострельностью пушки. В британском же танке заряжание происходит вручную. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал военный аналитик исследовательского центра «Сто Имён Правды» Иван Воскресенский.

«Если по танку летят снаряды, даже у самого тренированного экипажа могут возникнуть проблемы с тем, чтобы доставить снаряд в ствол. С другой стороны, если бой будет дальним, то у «Челленджер 2» больше шансов на поражение цели, хотя нанести какой-то серьезный урон Т-90 он не сможет. Маневренность Т-90 более совершенна, нежели у конкурента», — рассказал Воскресенский.

По его словам, у Т-90 более слабый двигатель, чем у «Челленджер 2», однако он намного легче, что обеспечивает ему большую скорость, а в полях это является существенным преимуществом. При этом эксперт подчеркнул, что исход сражения между танками будет зависеть прежде всего от мастерства экипажей.

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На Украине раскрыли главную причину массового дезертирства в ВСУ
Депутат Рады Евтушок раскрыл основную причину дезертирства в ВСУ
09 октября 2024, 14:18

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военные ВСУ дезертируют из-за отношения командиров. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок, слова которого приводит издание «Страна.ua».
Он объяснил, что командиры ВСУ позволяют себе неуставные отношения со своими подчинёнными, поскольку за небольшие нарушения вымогают крупные суммы денег.

Также депутат пожаловался на жестокость работы сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), которые насильно мобилизуют мужчин прямо на улице, в общественном транспорте и иных местах. Евтушок убеждён, что такое отношение военкомов негативно отражается на мотивации новобранцев и заведомо настраивает их на уход из части.

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#украина
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ВС РФ освободили два населённых пункта в Курской области
ВС РФ освободили населённые пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области
09 октября 2024, 14:04

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённые пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что подразделения российской группировки войск «Север» продолжили вести активные наступательные действия на Курском направлении, в результате чего удалось выбить ВСУ из деревни Новая Сорочина и хутора Покровский и вернуть над ними контроль.

Подчеркнём, что оба населённых пункта находятся в Суджанском районе Курской области. Новая Сорочина при этом располагается в 19 километрах севернее районного центра – города Суджа.

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Министр обороны РФ Белоусов шёпотом пообщался с раненным на СВО офицером — видео

Марочко: ВС РФ уничтожили цех сборки БПЛА и склад оружия в Купянске
#вс рф
#курская область
#минобороны рф
#контроль
#сво
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Министр обороны РФ Белоусов шёпотом пообщался с раненным на СВО офицером — видео
09 октября 2024, 14:04

Фото: istockphoto/zim286

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил один из госпиталей и провёл награждение солдат и офицеров, отличившихся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. С раненым капитаном Бахаревым глава Минобороны поговорил шёпотом.
Когда министр наклонился к офицеру, чтобы приколоть ему на грудь Золотую Звезду Героя России, тот что-то прошептал Белоусову на ухо, сообщает в своём телеграм-канале телеканал «Звезда». Тот ответил герою также едва слышно, но слова можно было разобрать.

«Все сделаем, что в силах наших. С протезированием поможем, со всем», — сказал министр.

Кроме того, Белоусов вручил раненому герою памятные настольные часы, которые передали присутствовавшей на награждении супруге капитана. Прощаясь, глава Минобороны пообещал держать связь с женой офицера, а самому ему пожелал скорейшего выздоровления.

Капитан Бахарев, командир взвода противотанковых управляемых ракет (ПТУР) в составе своего подразделения отличился при обороне одного из сёл в Запорожской области, сообщает телеканал. За свой подвиг президент РФ Владимир Путин присвоил офицеру звание Героя Российской Федерации.






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Марочко: ВС РФ уничтожили цех сборки БПЛА и склад оружия в Купянске
09 октября 2024, 12:52

Фото: istockphoto/MikeMareen

Российские войска в Купянске поразили цех, в котором производилась сборка беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Кроме того, были уничтожены три переправы через реку Оскол, протекающую в самом городе и его окрестностях.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Он также добавил, что российскими военными было нанесено огневое поражение складу ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, в населённом пункте Купянск-Узловой был нанесён удар по месту стоянки бронетехники ВСУ и складу горюче-смазочных материалов.

По словам Марочко, части Вооружённых сил РФ ежедневно предпринимают атаки на позиции противника на этом направлении. Также заметно возросло количество артиллерийских налётов и ракетных ударов, из-за чего всё чаще наносятся поражения объектам критической инфраструктуры ВСУ, заключил эксперт.

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В России заочно приговорили американского наемника Тревора Рида
Наемника ВСУ из США Тревора Рида заочно приговорили к 14,5 годам колонии
09 октября 2024, 12:49

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Суд вынес заочный приговор гражданину США Тревору Рауди Риду. Его осудили по статье о наемничестве, часть 3 стать 359 УК, и приговорили к 14,5 годам колонии. Об этом сообщает Следственный комитет России в среду 9 октября.
Следствие установило, что Рид, имея опыт службы в Корпусе морской пехоты США, с 4 мая по 30 июня 2023 года прибыл на Украину. 25 июля он добровольно вступил в ряды ВСУ ради денег. Ему предоставили автоматическое оружие, боеприпасы и специальное снаряжение.

На территории Украины Рид прошел дополнительную подготовку, улучшая навыки обращения с оружием и тактики ведения боя. Он получал питание и необходимые вещи для жизни.

Находясь в Донецкой Народной Республике, Рид выполнял приказы командиров и участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих, регулярно получая за это деньги. По просьбе следствия суд заочно избрал для него меру пресечения в виде ареста. Рида объявили в международный розыск.

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#боеприпасы
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Боец ВСУ рассказал, как попал в плен из-за заглохшего танка
Боец ВСУ Кузько рассказал, что попал в плен из-за неисправного танка
09 октября 2024, 12:10

Фото: iStock/Ruthie Arora

Сдавшийся в плен ВС РФ солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Владимир Кузько рассказал, что попал в плен из-за неисправного танка, на котором его отправили в бой. Об этом он поделился в беседе с ТАСС.
Отмечается, что военный вместе с группой сослуживцев сдался в плен под Угледаром в ДНР. Он подчеркнул, что это был единственный способ сохранить свою жизнь.

Кузько рассказал, что 1-я рота предоставила военным танк и командира, поскольку своего у них не было. К ним пригнали танк и сказали садиться и ехать. Военные даже не подозревали, что на машину не были прикручены необходимые аккумуляторы. В итоге при повороте произошло короткое замыкание и танк заглох.

После произошедшего экипаж попытался убежать с поля боя и скрыться в ближайшей лесополосе где их настигли российские штурмовики.

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