Депутат Рады Евтушок: Бойцы ВСУ часто бегут из своих частей из-за вымогательства

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Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) часто бегут из своих подразделений из-за отношения со стороны командиров. Также одной из причин повального дезертирства является насильственная мобилизация.
Об этом в разговоре с изданием «Новости.LIVE» заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Евтушок. По его словам, новобранцам нередко приходится сталкиваться со случаями проявления неуставных отношений со стороны командиров частей, в которые они попали, в частности, вымогательством денег у подчинённых. Офицеры вымогают деньги за малейшие нарушения по службе, порой мнимые, и таких случаев множество, сказал парламентарий.
Также одной из причин, по мнению Евтушка, является насильственная мобилизация. Новобранцы попадают в боевые части немотивированными, к тому же подчас без должной подготовки. Поэтому часто после первого боя они самовольно оставляют свои части, заключил депутат.
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Александр Бойцов