ВС России освободили Песчаное и Тихое в Харьковской области
Российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российская группировка «Запад» освободила Песчаное, а бойцам «Севера» удалось установить контроль над Тихим. Согласно информации военного ведомства, подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Приволье в Днепропетровской области.
За прошедшую неделю ВС РФ осуществили серию мощных ударов, направленных на предприятия военно-промышленного комплекса, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Кроме того, российская армия атаковала склады с боеприпасами, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
