Политолог Бирюлин прокомментировал заявление Трампа об урегулировании украинского конфликта

17 октября 2025, 14:54

Доцент Бирюлин: США должны быть заинтересованы в тушении «европейского пожара»

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Глава США Дональд Трамп высказался о возможном урегулировании украинского конфликта российским лидером Владимиром Путиным во время общения с прессой на своем частном самолете. Заявление американского президента в беседе с ИА RuNews24.ru прокомментировал кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, член Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин.





Трамп считает, что для Путина будет выгодно прийти к соглашениям по Украине. Однако он также предупредил о серьезных последствиях в случае неудачи.





«Выходит, некоторый Европейский парадокс: ключевые бенефициары Россия и США (во главе с Трампом) хотят окончания конфликта, Украина не знает, чего хочет, а те, кто больше всего должен хотеть мира в Европе – страны ЕС и Англия не хотят мира, повышая уровень эскалации, нагнетая Русофобскую истерию и рисуя «кровожадного русского медведя» на пороге европейского сада», — отметил эксперт.