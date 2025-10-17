Политолог Бирюлин прокомментировал заявление Трампа об урегулировании украинского конфликта
Доцент Бирюлин: США должны быть заинтересованы в тушении «европейского пожара»
Глава США Дональд Трамп высказался о возможном урегулировании украинского конфликта российским лидером Владимиром Путиным во время общения с прессой на своем частном самолете. Заявление американского президента в беседе с ИА RuNews24.ru прокомментировал кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, член Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин.
Трамп считает, что для Путина будет выгодно прийти к соглашениям по Украине. Однако он также предупредил о серьезных последствиях в случае неудачи.
«Выходит, некоторый Европейский парадокс: ключевые бенефициары Россия и США (во главе с Трампом) хотят окончания конфликта, Украина не знает, чего хочет, а те, кто больше всего должен хотеть мира в Европе – страны ЕС и Англия не хотят мира, повышая уровень эскалации, нагнетая Русофобскую истерию и рисуя «кровожадного русского медведя» на пороге европейского сада», — отметил эксперт.
Бирюлин добавил, что президент США правильно указал на способность главы российского государства разрешить этот военный конфликт.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
В четверг, 16 октября, состоялся восьмой телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который стал самым продолжительным с начала второго срока американского президента. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, основное внимание в беседе было уделено обсуждению украинского кризиса.